Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Haberler

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirneliler'in Kurban Bayramını kutladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirneliler'in Kurban Bayramını kutladı.

Kırbıyık, mesajında, her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramların, eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği sevgi ve mağfiret günleri olduğunu belirtti.

Bayramların paylaştıkça anlam kazandığını vurgulayan Kırbıyık, "Bu müstesna günleri fırsat bilerek, başımızın tacı büyüklerimizi, yaşlılarımızı, yoksun ve düşkün olan insanlarımızı ziyaret ederek, bu sevinci ve mutluluğu onlarla da paylaşmalıyız. O güzel insanlara yalnız olmadıklarını hissettirebildiğimiz ölçüde bayramlar daha sevinçli, daha anlamlı olacaktır. Her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen bir millet olarak birbirimize daha candan ve gönülden sarılalım." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman olduğu gibi bayramlarda da yanında olunacağını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları emanetlere, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Unutmayalım ki bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz."

Kırbıyık, Edirne Valiliğinin vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli hazırlığı yaparak, her türlü tedbiri aldığını belirtti.

Bayram dolayısıyla yolculuk yapacak vatandaşların dikkatli olarak, trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini aktaran Kırbıyık, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm Edirneli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle beraber mutlu bir bayram geçirmeyi temenni ediyor, selam ve saygılar sunuyorum." diye kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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