Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarını gezen Kırbıyık, personele görevinde kolaylıklar diledi. Daha sonra müdürlük yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapan Kırbıyık, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'dan müdürlük ve bağlı kuruluşlarında verilen hizmetler, yürütülen faaliyetler, yatırım programları ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Kırbıyık, sağlık hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında fedakarca görev yapan hekimlere, yöneticilere ve her birimde hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini ifade etti. AA / Gökhan Balcı - Güncel İl Sağlık Müdürlüğü Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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