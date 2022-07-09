Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Vali Kırbıyık'ı Selimiye Polis Merkezine gelişinde Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar karşıladı.

Görev başındaki polislerle bayramlaşan Vali Kırbıyık, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada askerlerin bayramını kutladı.

Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Hastanesi ve İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Kürşat Kırbıyık Jandarma Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title