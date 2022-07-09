Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti. Vali Kırbıyık'ı Selimiye Polis Merkezine gelişinde Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar karşıladı. Görev başındaki polislerle bayramlaşan Vali Kırbıyık, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada askerlerin bayramını kutladı. Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Hastanesi ve İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Kürşat Kırbıyık Jandarma Edirne Güncel Haberler

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