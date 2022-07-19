Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, ETSO ve ETB'yi ziyaret etti - Haberler

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, ETSO ve ETB'yi ziyaret etti

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, ETSO ve ETB'yi ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Emre Alp ve Genel Sekreter Nevzat Taşkın ile görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ETSO'nun ardından ETB'ye geçen Kırbıyık, Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile tesisleri gezdi.

Edirne'deki ticari ve sanayi faaliyetlerle ilgili birçok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Kırbıyık, Edirne'nin güçlü bir üretme kültürüne ve kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Önemli olanın üretim dinamiklerinin doğru yönlendirilerek güçlü bir üretim kapasitesini ve ritmini yakalayabilmek olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Bu bakımdan odalar şehirlerin üretim kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi adına oldukça önemli ve değerlidir." dedi.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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