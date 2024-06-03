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Edirne Valisi: Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında tedbirler artırıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için tedbirlerin artırıldığını söyledi. Sezer, Edirne'deki sınır kapılarında gümrük ve emniyet önlemlerinin alındığını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıda, Edirne'deki sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin artmaya başladığını ifade etti.

Edirne'deki 4 sınır kapısında gümrük ve emniyet boyutunda önlemler alındığını belirten Sezer, şunları söyledi:

"Gurbetçilerin ülkemize sağlıklı bir şekilde girmesi, kapılarda kuyruklara takılmadan girmeleri için hazırlıklara başladık. Ticaret Bakanlığı çok önemli personel takviyesinde bulundu, emniyette görevlendirmeler başladı. Vatandaşlarımızın ülke özlemiyle geldikleri zaman burada hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan memleketlerine gitmelerini sağlamayı temenni ediyoruz. Önümüzdeki 5 ay boyunca çok önemli çalışmaları yapacağız ve takibimiz devam edecek."

Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki araç ve yolcu trafiğinde de artış gözlendiğine dikkati çekti.

Yolcu trafiğinde geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yıl yüzde 15'lik artış yaşandığını dile getiren Sezer, "Bu yılın ilk 5 ayında kapılardan 4 milyon 842 bin 877 yolcu giriş çıkışı oldu. Araç sayısında da geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 10'luk bir artış var, bu yıl 1 milyon 975 bin 273 araç giriş çıkışı yaşandı. Özellikle gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte daha çok artış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Vali Sezer, güvenlik güçlerinin sınır kapılarında kaçak eşya ve uyuşturucuya geçit vermediğini vurguladı.

Yakalamaların arttığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 5 ayında 213 gümrük kaçakçılığı olayında 678 milyon 140 bin lira değerinde gümrük kaçağı ticari eşya yakalandı. Bu ticari eşyalardan özellikle altın, otomobil ve oto yedek parçasıyla beraber elektronik sigara yoğunluk arz ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede de önemli yakalamalar gerçekleştiriliyor. Sadece mayıs ayında sınır kapılarında 641 kilo uyuşturucu yakaladık. Tüm personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Edirne Güvenlik Kaçakçılık Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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