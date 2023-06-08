Edirne Valisi, Gurbetçilerin Sınır Kapılarından Geçişlerini Hızlandırmak İçin Önlemler Aldıklarını Açıkladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişlerini hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmek için önlemler alındığını bildirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişlerini hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmek için önlemler alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, sınır kapılarında tatil sezonu boyunca alınacak tedbirler görüşüldü.

Sınır kapılarındaki mevcut durum, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri önceki yılların araç ve yolcu giriş çıkış verilerini paylaştı.

Toplantıda, görevli personel durumu ve yoğunluğa bağlı olarak yapılacak ilave görevlendirmeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, yurt dışında yaşayan Türklerin 11 ay boyunca vatan özlemi duyduklarını belirtti.

Sınır kapılarından giriş çıkışların en iyi şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu noktada bizim temel sorumluluğumuz, onların gümrük geçişlerinde ortalama işlem süresini minimize ederek üst düzeyde, güler yüzlü, kaliteli hizmeti sağlayıp giriş ve çıkış işlemlerini yapmaktır. Bu işlemleri yaparken bir yandan güvenliği diğer yandan hızlı geçişi sağlamamız gerekiyor.

Diğer taraftan jandarmanın girişten itibaren tır parkları, yol kenarları ve diğer alanlarda güvenlik tedbirlerini alması çok önemli. Çalışma sürelerinin, vardiya saatlerinin ve planlamaların doğru yapılarak, görev yapacak ve hizmet verecek tüm birimlerimizin eşgüdüm içerinde çalışması gerekiyor."

Kırbıyık, geçişlerin daha hızlı olmasının gurbetçilerin Edirne'de geçirdiği süreyi artırdığını ve kent ekonomisine katkı sağladığına dikkati çekti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Samet Öztürk, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve diğer yetkililer katıldı.