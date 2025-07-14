Edirne Valisi: Göçmen Kaçakçılığı Rotası Olmaktan Çıktık

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin göçmen kaçakçılığı rotası olmaktan çıktığını belirtti.

Sezer, Valilik'teki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Edirne'nin göçmen kaçakçılığı rotası olmaktan çıktığını belirten Sezer, "Organizatör yakalamalarına yönelik olarak hem Edirne'de hem de diğer illerde planlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene 356 organizatörü yakaladık, bunlardan da 146'sı tutuklandı. Bu da bizim açımızdan önemli. Kaçakçılıkta kullanılan 172 araç da ele geçirildi." dedi.

Sezer, evden hırsızlık oranının geçen yılın ilk 6 aylık dönemine yüzde 67 oranında azaldığını, geçtiğimiz ay kentte motosiklet hırsızlığının yaşanmadığını dile getirdi.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Sezer, "Geçen yılın 6 aylık dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 138 oranında hem uyuşturucu hem de ticari eşya, kaçak ticari eşya yakalamalarında bir artış söz konusu. Ele geçirilen suç unsuru malzemelerin ve yasa dışı eşyaların değeri 6,5 milyar lira." diye konuştu.

Sezer, başka illerde aranan 1372 şüphelinin Edirne'de yakalandığını belirterek emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Sezer, "Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre bu senenin ilk 6 ayını kıyasladığımız zaman dolandırıcılıkta yüzde 29 oranında bir azalma var. Ama yine de istediğimiz rakamlara ulaşmış değiliz. Vatandaşlarımızın canı bu noktada yanmasın diye tekrar uyarıyoruz. En ufak şüphelendikleri bir durum olduğu zaman 112'yi arayabilirler. En yakın karakolu arayabilirler. Yeter ki bizlere ulaşsınlar. Biz her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtmiş olalım." ifadelerini kullandı.