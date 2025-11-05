Edirne Valisi, Geleneksel Kispet Yapımını İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, geleneksel yöntemlerle kispet yapımını sürdüren Adem ve Heves Kayın çiftini atölyelerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, atölyeyi gezen Sezer, Kayın çiftinin el emeği ürünlerini inceleyip yapım süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, Kayın çiftinin tarihten günümüze uzanan kültürel mirası yaşattığını belirtti.

Deri ustası Kayın çifti kispet yapımının yanı sıra Osmanlı motifleriyle bezeli kadın çantaları ve çeşitli hediyelik eşyalar üreterek geleneksel sanatı geleceğe taşıyor.