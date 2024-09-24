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Edirne Valisi Gazi Mihal Bey Hamamı'nda İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Gazi Mihal Bey Hamamı'nda İncelemelerde Bulundu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 600 yıllık Gazi Mihal Bey Hamamı'ndaki ihya çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çevre düzenlemesi için proje ve ihale işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmalarına devam edilen Gazi Mihal Bey Hamamı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, hamamın ihya çalışmalarının nehre kadar olan bölümünün çevre düzenlemesi, proje ve ihale işlemi tamamlanarak yapımına başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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