Edirne Valisi Eşinden Olgunlaşma Enstitüsü Ziyareti
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etti ve yapılan çalışmaları inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret etti.
Devecihan Kültür Merkezi'nde bulunan atölyeleri gezen Sezer, enstitü bünyesinde yapılan çalışmaları inceledi.
Sezer, sanatçılarla sohbet ederek idarecilerden bilgi aldı.
Eserleri de inceleyen Sezer, yapım süreçleri hakkında bilgilendirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel