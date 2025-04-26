İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Edirne Valisi Eşinden Olgunlaşma Enstitüsü Ziyareti

Edirne Valisi Eşinden Olgunlaşma Enstitüsü Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etti ve yapılan çalışmaları inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret etti.

Devecihan Kültür Merkezi'nde bulunan atölyeleri gezen Sezer, enstitü bünyesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Sezer, sanatçılarla sohbet ederek idarecilerden bilgi aldı.

Eserleri de inceleyen Sezer, yapım süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.