Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın basın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Bu yıl kuruluşunun 102'inci yılını kutlayan AA'nın artan başarısının devamını dileyen Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek, doğru ve güvenilir haber sunan Anadolu Ajansı, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de faaliyetlerini sürdürerek dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır.

Bu düşüncelerle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan personelini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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