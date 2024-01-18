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Edirne Valisi Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu Ziyaret Etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, atölyeleri, hayvan yetiştiriciliği noktalarını, ekmek fırınını, cami inşaatını ve İşyurtları Kurumu Satış Mağazasını gezdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Sezer, kurumdaki atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum bünyesindeki hayvan yetiştiriciliği noktalarını, ekmek fırınını, yapımı devam eden camiyi ve İşyurtları Kurumu Satış Mağazasını da gezen Sezer'e ziyaretinde Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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