Edirne Valisi: Düzensiz Göçte Yüzde 90 Azalma Sağlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl düzensiz göçmen hareketliliğinin, önceki yıla göre yüzde 90 azaldığını bildirdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçün önlenmesine yönelik sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdiğini kaydeden Sezer, sınır kenti Edirne'de yasa dışı geçişlere izin verilmediğini belirtti.

Sezer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Edirne'de güvenlik birimlerimiz yoğun bir çalışma yürüttüler. Halen devam eden yoğun çalışmalarla Edirne'yi yasa dışı göçün rotası olmaktan çıkarttık. 2024 yılında, önceki yıla göre yasa dışı göç hareketliliğinde yüzde 90 azalma oldu. Bu azalış hızla devam ediyor. Tamamen kesilemez ama kesilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Sezer, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 600'den fazla göçmen kaçakçısının yakalandığını sözlerine ekledi.