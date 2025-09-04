Haberler

Edirne Valisi: Düzensiz Göçle Mücadelede Başarı Sağlandı

Edirne Valisi: Düzensiz Göçle Mücadelede Başarı Sağlandı
Edirne Valisi Yunus Sezer, düzensiz göçle mücadelenin etkili sonuçlar verdiğini belirterek, Edirne'nin göç rotası olmaktan büyük ölçüde çıktığını açıkladı. Yılın ilk 8 ayında 503 organizatörün yakalandığını kaydeden Sezer, güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında ve kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sayesinde şehrin "göç rotası" olmaktan büyük ölçüde çıktığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri aldığını vurgulayan Sezer, kentin birçok noktasında denetim ve kontrollerin yapıldığını aktardı.

Düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildiren Sezer, şunları kaydetti:

"Yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında Edirne göç rotası olmaktan büyük ölçüde çıkmış durumda. Geçen seneye göre kıyasla bu iyileşmeler devam ediyor. Bu sene daha çok organizatör yakalamalarına yoğunlaşmış durumdayız. Yılın ilk 8 ayında 503 organizatör yakalandı. Bu, gerçekten çok büyük rakam. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığında kullanılan 237 araç ele geçirildi."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
