Edirne Valisi Dezavantajlı Bölgelerdeki Okul Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, dezavantajlı bölgelerdeki okulların yöneticileri ve kaymakamlarla toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda okullarda yapılan ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tohumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ve okul idarecileri katıldı.