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Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen iftar programında Vali Canalp ve eşi, oruçlarını öğrencilerle açtı.

Öğrencilerle sohbet eden Canalp, derslerinde başarı diledi.

İftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, milli eğitim müdür yardımcıları ve okul yöneticileri de katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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