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Edirne Valisi Canalp, özel öğrencilerle bir araya geldi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne Valisi Canalp, özel öğrencilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp özel öğrencilerle bir araya geldi.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp özel öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Faika Erkut Özel Eğitim Kurumunu ziyaret etti.

Burada özel öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen vali Canalp, öğrenciler ve ailelerle sohbet etti. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Canalp, ziyaret sonunda öğrencilerin isteği üzerine hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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