Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.
EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, projenin çalışma sahasını ziyaret etti.
Sahayı gezen Canalp, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3 Nehir 1 Şehir projesinde, su yapısı kalıp ve donatı işlemlerinin başlayacağı belirtildi.
AA / Gökhan Zobar - Güncel