Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu - Haberler

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Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Canalp,

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, projenin çalışma sahasını ziyaret etti.

Sahayı gezen Canalp, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3 Nehir 1 Şehir projesinde, su yapısı kalıp ve donatı işlemlerinin başlayacağı belirtildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Haberler

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