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Edirne Valiliği Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure Dağıttı

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Edirne Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Edirne Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nde hazırlanan aşure, Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara ikram edildi.

Aşure dağıtımına Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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