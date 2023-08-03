Edirne Vali Yardımcısı İl Genel Meclisi Üyelerine Projeler ve Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Genel Meclisi üyelerine projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ciğerci, meclis üyelerine İl Özel İdarenin programı hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulunmak için geldiğini ifade etti. Yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Ciğerci, önümüzdeki yılda tarımsal sulama projelerine ve kırsal kalkınmayı destekleme projelerine ağırlık vermeyi ümit ettiklerini söyledi.