Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar için mevlit programı düzenlendi.

Edirne Valiliğince Üç Şerefeli Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

Programa, Beypınar ailesinin yanı sıra Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve kamu personeli katıldı.

Erdoğan Beypınar, 19 Haziran'da birkaç gündür devam eden rahatsızlığı nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurmuş, kalp krizi geçirdiği belirlenince acilen anjiyoya alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.