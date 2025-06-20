Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'a Veda

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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine protokol üyeleri katıldı.

Vali Yardımcısı Beypınar'a veda

EDİRNE - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Edirne Valiliğinde düzenlenen resmi töreninin ardından Beypınar'ın cenazesi Üç Şerefeli Camine getirildi.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın cenazesi, Edirne Yenişehir Mezarlığın'a defnedildi.

Cenaze törenine çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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