Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'den Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Zehin, bayramların sevme ve sevindirme günleri olduğunu belirtti. Herkesin bayram sevincini sevdikleriyle bir arada yaşamasını diledi.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zehin, bayramların sevme ve sevindirme günleri olduğunu belirtti.

Herkesin bayram sevincini sevdikleriyle bir arada yaşamasını dileyen Zehin, "Bayram münasebetiyle, başta yakınlarımız olmak üzere büyüklerimizin, komşularımızın, dostlarımızın, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlünü alma gayretinde olalım. Kapısını çalacak elleri gözleyenlerden tebessümümüzü esirgemeyelim." ifadelerini kullandı.

Bayramın huzur ve güven içerisinde idrak edilmesi için kentte gerekli tedbirlerin alındığını belirten Zehin, bayram tatili boyunca görevli güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve kamuya hizmet eden çalışanların bayramını kutladı.

Bayram ziyareti ve tatil amacıyla yola çıkacakların emniyet kemeri kullanımı olmak üzere tüm trafik kurallarına titizlikte riayet etmeleri gerektiğini belirten Zehin, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşları, basın mensuplarımızın ve tüm Edirneli hemşerilerimizin bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım."