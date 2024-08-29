Üye Girişi
Haberler

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 18 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar aileleri ile birlikte Kırklareli Millet Bahçesi'nde toplandı ve TOGG ile gezdirildi. Program, bir restoranda devam etti ve Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Tören sonunda çocuklara bisiklet hediye edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet ettirilen çocuklar aileleri ile Kırklareli Millet Bahçesi'nde toplandı.

Şölen kapsamında çocuklar kendileri için süslenen TOGG'la gezdirildi.

Program daha sonra bir restoranda devam etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, burada Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Toplu sünnet şölenlerini önemsediklerini ifade eden Ekici, bu tür zenginliklerin yaşatılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Ardından Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile diğer kurum müdürlerince pasta kesildi.

Tören çocuklara bisiklet hediye edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Sünnet Edirne Şölen Çocuk TOGG Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 29-30 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ne Olacak Halim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Halim filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Etimesgut, Beypazarı, Yenimahalle 29-30 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sivri Akıllılar filmi ne zaman, nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? 30 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, terazi burcu yorumu! 30 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Tek Atış Filmi: Oyuncular, Konu ve Detaylar Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda?
title