Edirne Uzunköprü'de FETÖ Üyesi Tırda Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan bir tırda FETÖ üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Ö.D. gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda FETÖ üyesi yakalandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları tırı ilçe yakınında durdurdu.
Araçta yapılan aramada FETÖ üyesi olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Ö.D. yakalandı.
Ö.D. ve tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel