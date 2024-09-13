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Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

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Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca, Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın hazırladığı 'Yirmi İkinci Şehir Edirne' kitabı da tanıtıldı.

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Programda, Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından hazırlanan "Yirmi İkinci Şehir Edirne" kitabı da tanıtıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, yarışmaya 338 fotoğrafçının 1972 fotoğrafla katıldığını söyledi.

Sezer, kent için önemli yarışma düzenlendiğini belirterek fotoğraf sanatçılarının kenti her yönüyle fotoğrafladığını ve geleceğe birer miras bıraktığını ifade etti.

Kültür ve sanat şehri Edirne'nin her zamanda gönüllerde yer ettiğini anlatan Sezer, "Edirne herkesin kalbinin bir yerinde yer etmiş bir şehir. Bu manada Edirne çok şanslı bir şehir. Bizler de bu şehrin bulunduğumuz için çok şanslıyız. Şehirlere hizmet her alanda olur. 'Söz uçar yazı kalır' demişler. Edirne hakkında çok yazı yazılmış ve söz söylenmiş. Edirne'nin kütüphanesi ne kadar geniş olursa o kadar zengin olur." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz ve Prof. Dr. Rıdvan Canım da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Valilik himayesinde, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi, juri üyelerine teşekkür edildi.

Daha sonra fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programda, Edirne Valiliği yayınlarından Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından hazırlanan "Yirmi İkinci Şehir Edirne" kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Canım, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini detaylı bir şekilde ele aldığını kitabını okurları için imzaladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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