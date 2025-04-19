Edirne Ulus Pazarı'ndaki Depoda Yangın Çıktı

Edirne Ulus Pazarı'ndaki bir depoda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Pazardaki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen küçük yangın sonrası depoda maddi hasar oluştu.