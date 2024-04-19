Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar Hayatını Kaybetti

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar (63) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin gastronomi turizmi için pek çok çalışma ve proje yürüten Dinar, sabah saatlerinde uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kısa aralıklarla ablası ve iki ağabeyini kaybeden Dinar, kurucusu olduğu Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğinin başkanlığını yürütüyordu.

Edirne Belediye Meclisi, katıldığı televizyon programları, fuar ve etkinliklerde kentin tanıtımına verdiği katkılardan dolayı Dinar'a "Edirne turizm elçisi" payesi vermişti.

Dinar için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi, ailesi taziyeleri kabul etti.

Dinar'ın tabutunun üzerine "Turizm Elçisi Bahri Bey, Edirne'ye gel ciğerimi ye" yazılı ciğerci önlüğü konuldu.

İkindi namazına müteakip Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Dinar'ın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Dinar'ın ailesi, yakınları, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.