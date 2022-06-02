Edirne Tren Garı'nda eski travers tahtalarının yanması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Edirne Tren Garı'nda eski travers tahtalarının yanması sonucu çıkan yangın söndürüldü Edirne Tren Garı'nda kullanılmayan travers (demir yolu hattında rayların altına döşenen) tahtalarının yanması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Edirne Tren Garı'nda kullanılmayan travers (demir yolu hattında rayların altına döşenen) tahtalarının yanması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Gar yerleşkesinde istasyona yaklaşık 500 metre uzakta istiflenmiş kullanılmayan traversler henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA / Gökhan Zobar - Güncel Güncel Haberler

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