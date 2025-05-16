Edirne, Trakya'nın En Genç Nüfusuna Sahip İli Oldu

Edirne, Trakya'nın En Genç Nüfusuna Sahip İli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Edirne, Trakya bölgesinde en yüksek genç nüfus oranına sahip il olarak belirlendi. Edirne nüfusunun yüzde 13.8'i gençlerden oluşuyor.

Trakya'da en çok genç nüfusa sahip ili Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik nüfusu verilerini açıkladı.

Buna göre Edirne en genç nüfusa sahip iller arasında yer aldı.

Edirne nüfusunun yüzde 13.8'i, Tekirdağ'ın yüzde 13,3'ü, Kırklareli'nin ise yüzde 12.5'i genç nüfustan oluşuyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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