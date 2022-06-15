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Edirne Ticaret Borsasında yeni mahsul buğday satışı törenle gerçekleşti

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne Ticaret Borsasında yeni mahsul buğday satışı törenle gerçekleşti

Edirne Ticaret Borsasında yeni sezon ilk ürün buğday kilogramı 10 lira 60 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında yeni sezon ilk ürün buğday kilogramı 10 lira 60 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük köyünden Kadir Bilir'e ait 1,5 ton buğday, elektronik salon satışında kilogramı 10 lira 60 kuruştan işlem gördü.

Buğday, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, üretici Bilir'i kutlayarak günün anısına hazırlanan plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Öztürk, yeni hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Salon satışında, ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyeleri yer aldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kadir Bilir Edirne Güncel Haberler

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