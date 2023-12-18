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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

18 Aralık 2023 16:04 Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,265 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.