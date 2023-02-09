Edirne Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı depremde öldü Güncel Haberler EDİRNE Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı Gülen Ceripoğlu, depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkazda kalarak hayatını kaybetti. EDİRNE Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı Gülen Ceripoğlu, depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkazda kalarak hayatını kaybetti. Edirne Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı Gülen Ceripoğlu, sömestiri ailesinin yanında geçirmek için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandı. Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Ceripoğlu'nun cansız bedenine, arama- kurtarma ekipleri ulaştı. Ceripoğlu'nun cenazesinin, memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "İlimiz Ticaret Borsası İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülen Ceripoğlu, Hatay/İskenderun depreminde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi. ? Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Edirne Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı depremde öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.