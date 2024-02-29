Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı. Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu ve 8 işlemde toplamda 60 ton buğday satışı gerçekleşti. Buğdayın kilogramı en düşük ise 8,567 liradan alıcı buldu.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. 8 işlemde 60 ton buğday satışı gerçekleşti.
Buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 lira, en düşük ise 8,567 liradan satıldı.