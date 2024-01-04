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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 liradan satıldı. Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. Borsadaki 12 işlemde 141 ton buğday satıldı. Buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 lira en düşük ise 8,525 liradan işlem gördü.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Borsadaki 12 işlemde 141 ton buğday satıldı. Buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 lira en düşük ise 8,525 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Tarım Finans Ekonomi Güncel Haberler

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