Üye Girişi
Haberler

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih ediyor. Sıcak hava aynı zamanda sokak hayvanlarını da etkiliyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Edirne'de vatandaşlar, cami avlusu, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak içi şapka takarken, bazıları ise yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerde sık sık elini ve yüzünü yıkadı.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

Vatandaşlardan Kemal Akgöz, AA muhabirine, bunaltıcı bir sıcağın olduğunu söyledi.

Sıcaktan etkilenmemek için sık sık duş aldığını belirten Akgöz, kronik rahatsızlığı olanların sıcak havada dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.

Sıcak hava esnafı da olumsuz etkiledi.

Simit üreten Hakan Albayrak, sıcak havada fırın başında zor şartlar altında çalıştıklarını anlatarak, "Simit fırını 200, 300 derecede çalışıyor. Buradan dışarıya çıktığımızda klimalı ortama çıkmış gibi hissediyoruz. Dışarının sıcağı bizim gibi çalışan insanlar için klimalı ortam gibi." dedi.

Tekirdağ'da da dışarıda olan vatandaşlar, vakitlerini gölgelik alanlarda dinlenerek geçirdi.

Dışarıda işi olanlar gölgelerden yürürken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için denize girdi.

Kırklareli'nde de sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentin cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı. Dışarıda olan vatandaşlar, bina ya da ağaç gölgelerinden yürümeyi tercih etti.

Vatandaşlar, park ve bahçeler ile ağaçlık alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar da serinlemek amacıyla süs havuzlarına girdi.

Sıcaktan sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilenirken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzunda kuşlar suya girdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Yaşam Güncel Haberler

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

 Görüntü Mardin'den! 'Beni siz delirttiniz' diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

 Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

Bakmadan Geçme

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef 7. bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik hangi şehirde çekilmiştir? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli? Recep İvedik 1 konusu nedir? Recep İvedik 1 oyuncuları kimler? Recep İvedik kadrosu! Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Recep İvedik'in gerçek adı ne? Vatandaşlar kavruluyor! Şanlıurfa'da sıcaklık kaç derece? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma özeti! Bana Masal Anlatma filmi ne zaman, nerede çekildi? EN UZUN GÜN NE ZAMAN? 2024 en uzun gün hangi tarih? 20 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 20 Haziran 2024 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yaz transfer sezonu ne zaman? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Özel'in 'Belediyelerimizde akraba ataması yok' sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor

Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title