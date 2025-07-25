Edirne Tarım ve Orman Müdürü İncelemelerde Bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İncelemelerde Bulundu
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Meriç Nehri sulama havzasında su seviyesi düşüşüne karşı alınan önlemleri değerlendiren Bayazıt, üreticilerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve üretimin devamı için gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç Nehri sulama havzasında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayazıt su seviyesi düşüşüne karşı alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi.

Ardından, üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, sorun ve talepleri dinledi.

Bayazıt, üretimin sürdürülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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