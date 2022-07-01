Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt arazi yangınlarına karşı üreticileri uyardı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekili arazilerde çıkan yangınlara karşı üreticilerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, buğday hasadının hızlı şekilde devam ettiği Edirne'de tarlalarda çıkan yangınların ürün kayıplarına yol açtığını belirtti.

Yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Özellikle hasat dönemindeki ürünlerin olduğu bölgede yangına sebebiyet vermemek için anızların yakılmaması, izmarit atılmaması gerekli. Aşırı sıcaklar nedeniyle cam kırıkları yangın riskini artıracağından yol kenarlarına ve tarım alanlarına gelişi güzel cam şişe atılmaması, halkımızın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca herhangi bir yangın durumunda ilgili gerekli mercilere en kısa sürede haber verilmesi, yangının büyümesini engelleyeceğinden oluşabilecek zararı en aza indirecektir."