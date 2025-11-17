Haberler

Edirne Süper Amatör Lig Maçı Tartışmalı Bir Şekilde Tatil Edildi

Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan maçta yaşanan arbede ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle hakem karşılaşmayı tatil etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olaylar kontrol altına alındı.

EDİRNE Süper Amatör Lig'in 2'nci haftasında oynanan Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor karşılaşması, oyuncular arasında yaşanan arbede ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Edirne Süper Amatör Lig'in 2'nci haftasında Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sentetik Saha'da, Keşan İdman Yurdu ile Edirne takımlarından Kirişhanespor karşı karşıya geldi. Maçın 60'ıncı dakikasında karşılaşmada Keşan İdman Yurdu'nun, Kirişhanespor karşısında 4-2'lik skor üstünlüğünün devam ettiği sırada oyuncular arasında arbede yaşandı, taraftarlar da sahaya girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, hakem triosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Keşan İdmanyurdu-Kirişhane maçı ile ilgili hakem raporu İl Tertip Komitesi'ne verilecek ve raporun içeriğine göre İl Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Tatil edilen maçın kararını ise ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
