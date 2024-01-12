Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı
Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Fidan, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı.
Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Fidan, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Fidan, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını oyladı.
Çevre ve yaşam kategorisinde "Doğal renkler" adlı fotoğrafı oylayan Fidan, haber kategorisinde "Türkiye yüzyılı", spor kategorisinde de "Er meydanında" fotoğrafını seçti.