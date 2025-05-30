Edirne Semt Pazarında Kavga: 1 Yaralı

Edirne Semt Pazarında Kavga: 1 Yaralı
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Edirne'de Kocasinan Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafı ile bir müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de semt pazarında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafı ve müşterisi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tartışmanın büyümesi üzerine pazarcı esnafı, müşteriyi tartakladı.

Bir süre sonra olayı duyan müşterinin yeğeni E.D. pazara geldi.

E.D. ile pazarcı esnafı arasında da tartışma yaşandı.

Bunun üzerine çıkan kavgada yaralanan E.D, ambulansla Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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