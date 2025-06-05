Edirne Şekerlemecileri Bayram Sofralarını Osmanlı Lezzetleriyle Şenlendiriyor

Edirne Şekerlemecileri Bayram Sofralarını Osmanlı Lezzetleriyle Şenlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için arife günü de mesailerine devam etti. Badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum gibi tatlılar, geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerine arife gününde de devam etti.

Kentte bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yapmaya devam ediyor.

Gelen talebe yetişebilmek için çaba sarf eden şekerlemeciler bayram öncesi üretimlerini artırdı.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, kentin meşhur lezzetlerini üreten şekerlemecilerde tatlı bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Osmanlı saray tatlılarını geleneksel reçeteleriyle hazırladıklarını belirten Meriç, bayram dolayısıyla bereketli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Ata yadigarı lezzetlerin bayram için hazırlandığını anlatan Meriç, şunları kaydetti:

"Hummalı bir çalışma yaptık. Badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum çeşitlerimizi hazırladık. Bu bayram Edirne gülünden yaptığımız lokumlarımıza ilgi yoğun. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'de gülcülük çok önemliydi. O zamanlarda sarayda güllü lokumlar sofraları tatlandırıyordu. Biz de atalarımızdan miras bu lezzeti üreterek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gülün ana vatanı Edirne'dir. Edirne gülü lokumla buluştuğunda eşsiz bir lezzet oluyor."

Şekerlemeci Kemal Kılıç da bayram dolayısıyla üretimlerini artırdıklarını ifade etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Kılıç, Edirne'nin tarihi lezzetlerine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi

Maliye'nin radarında sporcular var! Aralarından biri 70 milyon ödedi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

Arkadaşını boğazına şişe saplayarak öldürdü! Sır perdesi aralandı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.