Edirne Şehitliği'ne Arife Günü'nde ziyaretçi akını

ŞEHİT aileleri, arife günü Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kaybettikleri yakınlarının kabrine su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

"BELKİ GELİR DİYE SOFRAYA 3 TABAK KOYUYORUZ"

"EN ACI ŞEYİN EVLAT ACISI OLDUĞU SÖYLENİR, HAKİKATEN DE ÖYLE"

Şehit Cevher Karaer'in babası Mehmet Karaer "Biz her hafta geliyoruz, vazife edindik. Bugün de arife olduğu için geldik, yarın da geleceğiz. Bizim uğrak yerimiz burası. Şırnak'ta jandarma erdi. Sahaya havan düşmüş. Havanı taşırken, bir başka havan daha düşmüş. Bu sefer oğluma da şarapnel isabet etmiş. En acı şeyin evlat acısı olduğu söylenir, hakikaten de öyle" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel