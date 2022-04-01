Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından iki özel eğitim sınıfı yenilendi

Edirne'de, Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından iki özel eğitim sınıfı yenilendi.

Yüksel Yeşil ve Mimar Sinan ilkokullarındaki özel eğitim sınıfları Şehir Gönüllüleri Vakfının girişimleriyle yenilendi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan sınıfların açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de katıldığı törenle yapıldı.

Vali Canalp, Yüksel Yeşil İlkokulundaki törene katılırken telekonferans sistemiyle Mimar Sinan İlkokuluna bağlanıldı.

Canalp, sınıfların yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İki sınıfın yenilenmesiyle güzel bir farkındalığın ortaya konduğunu aktaran Canalp, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Şehir Gönüllüleri Vakfımızda bu çalışmaya destek verdi. Bu iki sınıfımız güzel bir başlangıçtır. Güzel başlangıçları bizler çok seviyoruz. Diğer ihtiyaçları da benzer şekilde gidermeyi kendimize vazife biliyoruz. Ümit ediyorum ki iki sınıfla başladığımız bu sayı artarak devam edecek." diye konuştu.

Özel eğitim alan çocuklarla pasta kesen Canalp ve beraberindekiler açılışın ardından okul bahçesinde öğrencilerle birlikte havaya mavi balon bıraktı.

Törene, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp ve vakıf üyeleri katıldı.