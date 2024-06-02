Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti, Vali Yunus Sezer başkanlığında Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda, kente özgü yöresel lezzetlerin satışı ve ürün çeşitliliği konuları ele alındı.
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kente özgü yöresel lezzetlerin satışının ele alındığı toplantıda, ürün çeşitliliğiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.