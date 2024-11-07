Edirne Sarayı'nda Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, ihya çalışmaları süren Edirne Sarayı'nda su maksemi (suyun kollara ayrıldığı yer) ile namazgah ve çeşmesinin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Yıldız, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"nda yaptığı sunumda, Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnşasına 1450 yılında 2. Murat tarafından başlanan sarayın, Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlandığını belirten Yıldız, sarayın belli dönemlerde yapılan eklemelerle genişlediğini ifade etti.

Edirne Sarayı'nın tarihi ve doğal nedenlerle zarar gördüğünü dile getiren Yıldız, "Cephanelik olarak kullanılan saray, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların kullanmasına engel olmak amacıyla patlatılarak tahrip ediliyor. Yakın zamanda Tunca Nehri'nde meydana gelen taşkınlar sonucu, saray alanı büyük tahribatlar almaya devam etmiştir." dedi.

İhya çalışmaları 2027'de tamamlanacak

Yıldız, sarayın ayağa kaldırılması amacıyla çeşitli dönemlerde kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldığını, 2022 yılında ise çalışmaların Milli Saraylar Başkanlığına devredildiğini söyledi.

Yapının ihyası için bütüncül bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Yıldız, Bilim Kurulunca belirlenen 5 yıllık Master Plan doğrultusunda çalışmaların ilerlediğini dile getirdi.

Osmanlı'dan miras sarayda çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Cihannüma Kasrı'nın restorasyonu devam ediyor. Yaklaşık 400 metre sur duvarının projelendirilmesinin ardından restorasyonu başladı. Sarayın Arz Odası ile ilgili restorasyon çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Edirne Sarayı'nda daha önceden restorasyonu gerçekleştirilmiş Matbah-ı Amire (saray mutfağı) ve Kum Kasrı Hamamı'na ilaveten, su makseminin, namazgah ve çeşmesinin restorasyonları tamamlandı. Sarayın çok önemli bir yapısı olan Kum Kasrı için projelendirme çalışmaları devam ediyor."