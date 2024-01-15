Üye Girişi
Haberler

Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Akbulut, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oy kullandı.

Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Akbulut, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğrafına oy veren Akbulut, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafını seçti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafına oy veren Akbulut, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Edirne Deprem Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

EFT neden gecikir? BANKA HAVALE EFT SAATLERİ! EFT neden yapılamıyor? Bekleyen EFT ne demek? EFT kaç dakika sürer? Bekleyen EFT iptali nasıl yapılır? FAST ve EFT sorun mu var? FAST İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ! Fast sistemi kapalı mı? Resmi Gazete atama kararları! 15 Ocak Resmi Gazete kararları neler? Sultanbeyli yangın son durum ne? SON DAKİKA! Sultanbeyli yangın nerede, hangi mahallede? 15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title