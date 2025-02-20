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Edirne Sağlık Müdürü Hastane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Edirne Sağlık Müdürü Hastane Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tadilat alanlarını inceledi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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