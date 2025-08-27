Edirne Polisi, Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisini Kayseri'de Yakaladı

Edirne polisi, hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini sanal devriye takibi sonucu Kayseri'de yakalattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sıfır Aranan Projesi" kapsamında, sanal devriyede de suçluların izini sürüyor.

Hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 772 bin lira para cezası bulunan Ayaş Cezaevi firarisi S.K'yi yakalama için çalışma başlatan ekipler, sosyal medya taraması ve sanal devriye sonrası şüphelinin, annesinin Kayseri'nin Develi ilçesindeki evinde olabileceğini değerlendirdi.

Durumun Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Alpaslan Mahallesi'ndeki eve giden Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'yi yakaladı.

Şüphelinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi.