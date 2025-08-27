Edirne Polisi, Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisini Kayseri'de Yakaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne polisi, hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini sanal devriye takibiyle Kayseri'de yakaladı. S.K., 772 bin lira para cezası ve 7 ayrı suçtan aranmaktaydı.

Edirne polisi, hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini sanal devriye takibi sonucu Kayseri'de yakalattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sıfır Aranan Projesi" kapsamında, sanal devriyede de suçluların izini sürüyor.

Hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 772 bin lira para cezası bulunan Ayaş Cezaevi firarisi S.K'yi yakalama için çalışma başlatan ekipler, sosyal medya taraması ve sanal devriye sonrası şüphelinin, annesinin Kayseri'nin Develi ilçesindeki evinde olabileceğini değerlendirdi.

Durumun Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Alpaslan Mahallesi'ndeki eve giden Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'yi yakaladı.

Şüphelinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.