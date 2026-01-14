Haberler

Edirne polisi aranan 2 hükümlüyü İstanbul'da yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne polisi, toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Suçlar arasında dolandırıcılık, sahtecilik ve uyuşturucu kullanımı yer alıyor.

Edirne polisi, hakkında 79 yıl 6 ay ile 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "bilişim sistemleri dolandırıcılığı", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 33 aranma kaydı, 79 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da koordineli yürütülen çalışma sonunda yakalandı.

Edirne polisi, "dolandırıcılık, "özel belgede sahtecilik", "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 8 dosyadan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü de İstanbul'da yakaladı.

"Hırsızlık" suçundan 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de Edirne'de yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim